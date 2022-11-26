Bodrum'da Gastronomi Merkezi Ve Akademisi kuruluyor

Bodrum Belediyesi, Başkent Üniversitesi ve Bodrum Belediyesi Gıda Eğitim AŞ iş birliğinde Bodrum'da yapılması planlanan Bodrum Başkent Gastronomi Akademisi'nin İş Birliği Protokolü İmza Töreni, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla Trafo Bodrum Kafe'de gerçekleşti. Bodrum'un yemek kültürünü araştırarak eğitimler verilecek olan Gastronomi Akademisi'nde ayrıca turizm sektöründe nitelikli personelin yetiştirilmesine yönelik de hizmet verilecek. Önümüzdeki günlerde, Bodrum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Gastronomi Akademisi'nin projesi hazırlanarak halka sunulacak.

Bodrum Başkent Gastronomi Akademisi Protokol İmza Töreni'nde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, akademinin karar sürecinden bahsederek, "Elimize çok önemli bir belge olarak bu çalışmayı aldık. Aynı zamanda bunu kitaba çevirdik ve bunu da tüm gastronomi dünyasına ulaştırmayı düşünüyoruz. Bodrum'un tanıtımı açısından çok değerli. Bu çalışma bizlerin kültürünü de gelecek nesillere taşıması açısından yazılı bir belge haline gelmiş oldu" dedi.

Başkan Aras, konuşmasında bölgenin endemik bitkilerinden, deniz ürünleri kültüründen de bahsederek Bodrum'un gastronomisinin aynı zamanda önemli bir turizm enstrümanı olduğunu söyledi. Bu sebeple bölge gastronomisinin akademik açıdan çalışılmasının gerekliliğine vurgu yaparken şunlara değindi:

“Bu sektörde ihtiyaç yetişmiş insan gücü. Bu kuracağımız akademide Başkent Üniversitesi'nin imzasıyla hizmet sektörünün, turizm sektörünün ihtiyacı olan yetişmiş elemanı hazırlayacağız. Ve bu sektörlerin hizmetine vereceğiz. Burası hem bir araştırma merkezi olacak hem de eğitim merkezi olacak. Aynı zamanda da yurt içinden yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz ve Bodrum'a ait gastronomi kültürünün tanıtılacağı bir tanıtım odağı olacak burası.”

Bodrum Yemek Kültürü Kitap çalışmasını yapan Öğretim Görevlisi Hakan Özler ise yaptığı konuşmada burada bulunmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Hakan Turgut toplantıda yaptığı konuşmada bu çalışma için imkan sağlayan herkese teşekkür etti. Kitabın bir tez, bilimsel bir araştırma olduğunun altını çizen Turgut, kitabın bir tez jürisi tarafından onaylandığını ve bilimsel bir yayın olarak kabul edildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından toplantı sonunda Bodrum Başkent Gastronomi Akademisi Protokolü İmza Töreni gerçekleşti. Başkent Üniversitesi'nin ve Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile hazırlanan Bodrum Yemek Kültürü Kitabını imzalayan Başkan Aras, Prof. Dr. Hakan Turgut ve Öğretim Görevlisi Hakan Özler'e Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mozaikten yapılmış bir tablosunu hediye etti.