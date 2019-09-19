Bodrum'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verilmesinin yıl dönümü olan “Gaziler Günü” Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli, Bodrum Belediyesi Başkan Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ve dernek üyeleri ile daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Atatürk Heykeli önünde çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü'nün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz kürsüye gelerek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle andığını söyledi. Şehit ve gazilerimizin bizlere bıraktıkları emanetlere sahip çıkılması gerektiğini belirten Kaymakam Yılmaz, tüm gazilerin gününü kutladı.

Konuşmaların ardından sona eren törende, Belediye Başkanı Ahmet Aras gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Aras," Türk milletine şanlı zaferler yaşatan tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Türk milletinin egemenliği için canını vermekten çekinmeyen şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet, saygı ve şükranlarımla anıyorum." dedi.

Muharip Gaziler Derneği, Bodrum Şube başkanı Külcü ve üyeleri Gaziler Günü programı kapsamında sırasıyla, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi başkan ve üyeleri ile birlikte Kaymakam Bekir Yılmaz ve Başkan Ahmet Aras'ın da katılımıyla Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de öğle yemeğinde yendi.