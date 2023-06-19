Bodrum'da gece hayatı başladı

Sezonun başlamasıyla birlikte Bodrum'da gece hayatında hareketlilik başladı.

Bodrum'da yaz sezonu hareketliliği başladı. Önceki gece Türk rapçi ve söz yazarı Heijan, gerçek ismiyle Doğan Tarda ile Muti yani Mücahit Doğan, Gümbet Barlar Sokağı'nda sahne aldı. İkiliyi izlemek için binlerce kişi izdiham oluşturdu. Pasha'da sahne alan Heijan ve Muti için hayranları saatler önceden mekanı doldurdu, turistler unutulmaz bir gece yaşadı.