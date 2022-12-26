Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 70 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı, 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Büro Amirliği ekipleri, 4 şahsın organizatörlüğünde çok sayıda göçmenin yasadışı yollarla yurtdışına çıkacağı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine şahısların tekneye binip denize açıldığı bilgisi verildi. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, 70 göçmenle birlikte 4 şahsı yakaladı. Karaya çıkarılan 70 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bodrum KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., F.T., M.T. ve A.B. isimli şüphelilerden A.B. tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.