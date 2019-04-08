Bodrum'da görüntü kirliliği oluşturan tabelalar kaldırılıyor

Bodrum genelinde çalışma yapan ekipler, izinsiz asılmış reklam tabelalarını ve yönlendirme levhalarını tespit ederek bulundukları yerden kaldırmak için malzemelerin kesim işlemlerini gerçekleştiriyor.

Çalışmalarda öncelikle görüntü kirliliği oluşturan tabelalar belirlendi. Yaya yürüyüş yollarına, meydanlara ve yeşil alanlara asılan tabelalar, program dahilinde Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından toplanmaya başlandı. Özellikle de yaz sezonu hazırlığında olunması sebebiyle ekipler, çalışmalarına hız verdi.

Tabelasını asmak isteyen vatandaşların, belediyenin belirlediği reklam alanları veya yönlendirme levhaları hakkında bilgi almaları gerektiği, arzu ettikleri alanda işletmelerinin adlarının yer alabilmesi için Bodrum Belediyesine dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.

Bodrum Belediyesi yetkilileri çalışmanın ilçe genelinde devam edeceğinin de bilgisini verdi.