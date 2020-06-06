Bodrum'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün operasyonu

KOM Bodrum Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonrası Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile 2 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 192 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ve 71 kilogram gümrük kaçağı nargile ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan iki kişiye gümrük kaçakçılığından işlem yapıldı.