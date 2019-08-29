Bodrum'da günde 650 ton çöp toplanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde günde 650 ton çöp toplanıyor. Muğla'nın yüzde 20 çöpü Bodrum'dan çıkıyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras çöp sorununu bitirmek için kolları sıvadı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçedeki site yöneticilerini bilgilendirmek amacıyla Sitelerde Atık Yönetimi ve Sitelerde İmar Barışı konulu toplantı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ahmet Aras, “Öncelikli olarak kendimizi eğitmeli ve atık üretimini azaltmalıyız.” dedi.

Konacık Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yapı Kontrol Müdürü Yaşar Filiz ve Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Acar'ın yanı sıra yarımada genelinden çok sayıda site yöneticisi katıldı. Verimli, kontrol edilebilir, etkin bir atık yönetimi kurarak bunu sürdürülebilir hale getirmek, görüş alışverişinde bulunmak, ortak akılda buluşarak atık sorununu Bodrum gündeminden çıkarmak ve İmar Barışı bahanesiyle alınan yapı kayıt belgeleri sonrasında yaşanan imar kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Belediye Başkanı Ahmet Aras gerçekleştirdi.

Bodrum'un en büyük sorunlarından birinin katı atık sorunu olduğunu belirten Başkan Aras, Bodrum'da yeni bir çöp toplama sistemi oluşturmak için yoğun bir çalışma sürecine girdiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

“Atık toplama Belediyenin öncelikli görevidir. Ancak çevreyi kirletmeme de kenti yaşayan tüm paydaşların ve vatandaşların görevi olmalıdır. Bu işte öncelikle zihinsel altyapıyı hazırlamalıyız daha sonra hep birlikte, yaşadığımız bu doğa harikası coğrafyada bu atıkların en kolay şekilde bertaraf edilmesinin projelerini oluşturacağız. Bertaraf ederken de atıkları gübreye, enerjiye ya da başka bir enerjiye dönüştürebilmek için çalışacağız.”

Muğla çöpünün yüzde 20'sini bodrum üretiyor

Önemli olanın atık üretimini en alt seviyeye indirmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, sözlerine şöyle devam etti:

“Bodrum'da günde 650 ton çöp toplanıyor. Günde 650 ton demek bütün Muğla'nın 5/1 oranında çöp üretiliyor demektir. Şu anda Bodrum Belediyesi çöpleri topluyor, Büyükşehir Belediyesi ise bertaraf ediyor. Projesi ve bütçesi hazır olan modern çöp depolama alanı yakın zamanda hizmete girecek. Bu tesis aynı zamanda atıkların enerjiye dönüştürülebileceği bir tesis olacak. Diğer taraftan, atıkların yerinde ayrıştırılması için çalışma başlattık. Ayrıştırma için gerekli olan konteynırların tamamlanması yoluna gidiyoruz.”

Konacık pilot bölge seçildi

Siteler, oteller ve büyük işletmelerden çıkan yüksek miktarda çöpün uygun koşullarda toplanması için modern çöp evler yapılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Aras, çöp toplama işinde yeni bir sisteme geçileceğini ve uygulamanın ilk olarak Konacık Mahallesi'nden başlatılacağını söyledi. Başkan Aras, “ 3 tonluk yeni nesil konteynırlar ilk olarak Konacık Mahallesi'nde denenecek. Normalden daha büyük olan araçlardaki robot sistemiyle çöpler alınacak. Koku ve sızdırmaz konteynırlar, şu anki saç konteynırlardan daha hijyenik ve daha geniş. Ayrıca yeni sistemde araçlarda 4 değil 2 personel çalışacak. Hem zamanı hem de işgücünü daha verimli kullanabileceğiz. Konacık'ta denenecek sistem başarılı olduğu takdirde diğer mahallelerimizde de gerekli altyapıyı sağladıktan sonra uygulamaya geçeceğiz.” dedi.

Özellikle bahçe atıklarının sokağa, çöp konteynırlarının çevresine atılmamasını isteyen Başkan Ahmet Aras, bu konuyla ilgili programlı çalışmaların devam ettiğini, belediye bildirilmesi halinde ekiplerin program dahilinde gelerek hacimli atıkların yerinden alındığını hatırlattı. Başkan Aras, orman içine atık bırakanların, kurallara uymayarak çevre kirliliğine nedenle olanların tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemlerin yapılacağını söyledi.

“Dikkatleri Bodrum'a çektik”

Çevresi, doğası, tarihi ve dokusu kaçak ve aşırı yapılaşma ile tahrip edilen Bodrum'da ‘kaçak yapılaşmaya karşı mücadele' seferberliği başlattıklarını ve dört ay sonra dikkatleri Bodrum'un üzerine çekmeyi başardıklarını ifade eden Başkan Ahmet Aras, “Biz 4 aydır bunun mücadelesini veriyorduk ve en sonunda hükümetimizin de dikkatini çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanı ile yaptığım görüşmede, söylediklerinin arkasında olduğunu ve kaçak yapılaşmaya mahal verilmeyeceğini, sadece belediye kaynakları ile değil kamunun da imkanlarıyla bu işin üzerine gidileceğini ifade etti. Bu konuda en büyük istismarlardan biri de sitelerde yapılıyor. Sizlerin yaşam alanlarınızı kısıtlıyorlar ve bu da toplumsal barışı etkiliyor. Biz, tespit ettiğimiz yapıları kaldırtacağız ki en azından bundan sonra yapmak isteyenler cesaret edemesin.” dedi.

Toplantıda daha sonra Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Acar, atık yönetimi, ambalaj atıkları kontrolü, atık getirme merkezleri, konut sayısına göre site içlerinde yapılması zorunlu olan çöp evler ile hacimli (bahçe, hafriyat, ev eşyaları vb.) atıkların toplanması konularında site yöneticilerini bilgilendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı site yöneticileri ile karşılıklı görüş alışverişi ve taleplerin dinlenmesi ile sonra erdi.