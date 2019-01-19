Bodrum'da hakem ve gözlemci gecesi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Muğla Şube Başkanlığınca düzenlenen “Hakem ve Gözlemci Gecesi” Bodrum'da gerçekleştirildi.

Geceye Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, TÜFAD Genel Sekreteri ve Muğla Şubesi Başkanı Alaaddin Naganlu, TFF Hakem ve Gözlemciler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Muğla il hakem kurulu Başkanı Ali Zağlı, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Muğla Şube Başkanı Muhsin Erçetin, Muğla ASKF Başkanı Mehmet Top, gözlemciler, hakemler ve aileleriyle birlikte çok sayıda konuk katıldı.

Gecede başarılı Hakemler ile Gözlemcilere ödülleri verilirken, göreve yeni başlayacak olan hakemlerin de kokartları takıldı. Ayrıca hakem camiasına destek olan kişilere teşekkür plaketi takdim edildi.

Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Muğla Şube Başkanı Muhsin Erçetin gecede yaptığı konuşmada, "Geleneksel olarak düzenlemiş olduğunuz futbol hakem ve gözlemciler derneğimizin gecesine gelerek bizleri yalnız bırakmayan çok değerli spor kulüp üyeleri ve değerli misafirlerimize hoş geldin diyor iyi eğlenceler diliyoruz” dedi.

TFF Hakem ve Gözlemciler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Muğla İl Hakem Kurulu Başkanı Ali Zağlı ise “Burada çok klasik bir konuşma yapmaktan ziyade bu güzel günü biraz daha coşkulandırmak adına ben hepinizden sayacağım insanlara alkış istiyorum. Özellikle belediye başkanlarımıza, ilçelerinde futbolu destekledikleri için hakem camiasının her zaman yanında oldukları için kocaman bir alkış istiyorum. Değerli genel başkanım, değerli dernek başkanıma Türkiye'de futbol hakemliğini daha iyi seviyelere getirmek için verdikleri çabalar için bir alkış istiyorum. Bu camiaya hizmet eden gözlemcilerimize hakemlerimize, herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TÜFAD Genel Sekreteri ve Muğla Şubesi Başkanı Alaaddin Naganlu da konuşmasında, “Sahada ve kulübede beraberce dostça mücadele ettiğimiz hakem arkadaşlarımıza, futbolun gelişmesi için bu dişlinin bir çarkı olan hakem arkadaşlarımızla antrenörlerimiz olarak çok iyi ilişkiler içerisinde olduğumuzu belirtiyor ve bu gecenin Türk futboluna, hakem ailemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

TFF Temsilciler Kurulu Başkanı ve TFFHGD Genel Başkanı Dr. Abdurrahman Alıcı, “Bugün hakemliğin ilk aşaması olan il hakemliğine terfi eden kardeşlerimiz için beraberiz. Ben onlara öncelikle başarılar diliyorum. İnşallah gönüllerinde yer alan kokartlara kadar uzanırlar kendileri. Ben sizlerle olduğum için çok büyük mutluluk duyuyorum. Gençlerin Muğla'daki sezon açılışına da katılmıştım. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu gençlerimiz il hakem komitemize emanet. İnşallah onların yol göstericiliği ve ağabeylikleri ile belirli yerlere uzanacaklar. O yol göstericilere de teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bu organizasyonda bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, “Her yıl bu organizasyonu iple çekiyorum. Sporu çok seven ve sporun içinde bulunmayı çok önemseyen bir yerel yönetici olarak tabi ki bu ortamlar, bizleri gerçekten etkiliyor. Ben bu yemek için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün kokart alacak kardeşlerimiz var. Onlara da yürekten tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise konuşmasında, “Hepiniz biliyorsunuz, ben sizin içinizden biriyim. Çok genç yaşlarda spor yapan, spora gönül veren ve sporun bana kazandırmış olduğu güzelliği bugün hayatıma aktaran ve sporun bir yaşam tarzı olduğuna inanan, bunun getirmiş olduğu hoşgörüyü, birlik ve beraberliği Bodrum yarımadasına yansıtan bir yöneticiyim. Sporun ne kadar önemli olduğunu, toplumları ve bireyleri ne kadar kaynaştırdığını, bu hoşgörünün hem ülkeler hem de iller arasında dostluk kurduğunu çok iyi bilen bir kardeşinizim. Şunu da ifade etmek isterim ki; özellikle bugün bu güzel yemekte bizleri buluşturan değerli yöneticilere ve özellikle bugün hakem camiasına adım atacak ve kokart takacak arkadaşlara şunu söylemek istiyorum: arkadaşlar yanlış yapmaktan korkarsanız doğruyu bulamazsınız. Kaybetmekten korkarsanız kazanmayı da öğrenemezsiniz. Onun için gördüğünüzü çalın, asla korkmayın güzel arkadaşlarım, korkmayın. Bugün Türk futboluna baktığımızda, en çok eleştirilenler hep hakem kardeşlerimiz. İnsanların en büyük zaafıdır bir suçlu aramak. Çünkü bir suçlu bulursak hepimiz rahatlarız. Deprem olur bir suçlu bulur, rahatlarız. Sel baskını olur bir suçlu bulur, rahatlarız. Tuttuğumuz takım mağlup olur bir hakem kardeşimizi suçlar, mutlu oluruz. Onun için diyorum ki değerli hakem kardeşlerime, asla korkmayın, yılmayın, mücadelenizden vazgeçmeyin. Türk futbolu sizlerle bugüne geldi sizlerle de bugünden sonra sizlerin sayesinde devam edecek. Ben sizlere son derece güvenip inanıyorum. Çünkü futbol hoşgörüdür. Yenilgiyi kabullenemeyen hiç kimse, spor camiasına bulaşmasın arkadaşlar. Ben bu camianın içinden gelen birisi olarak bu güzel ortamı hazırlayan, bugün burada bulunan bu camianın temsilcilerine, bu konuda eşlerine destek veren kadınlarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.