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Bodrum'da Hande Ünsal rüzgarı

Bodrum’un seçkin otellerinden Azka Otel, geçtiğimiz akşam misafirlerine unutulmaz bir gece daha yaşattı.

Bodrum'un seçkin otellerinden Azka Otel, geçtiğimiz akşam misafirlerine unutulmaz bir gece daha yaşattı. Pop müziğin başarılı isimi Hande Ünsal, Azka Sahne'de yaklaşık 1,5 saat boyunca sahne aldı.


Ünsal, sahnesi boyunca hem kendi şarkılarını hem de cover parçaları kendine has yorumuyla okurken, dinleyicilerini de enerjisi ile mest etti. Hareketli parçalarda dansçılarıyla beraber sahnede dans eden Hande Ünsal, konseri festival alanına çevirdi.

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