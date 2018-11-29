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Bodrum'da hayat felç oldu

Bodrum’da sabah saatlerinde başlayan yağış, öğlen saatlerinde aniden şiddetini arttırarak sele dönüştü.

Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan yağış, öğlen saatlerinde aniden şiddetini arttırarak sele dönüştü. Yağış nedeniyle ilçe genelinde her yer sel suları altına kaldı. İlçede sel nedeniyle hayat felç olurken, araçlar yolda kaldı. Yağış devam ediyor.


Saat 14.00 sıralarında etkisini arttıran yağış nedeniyle, Bodrum merkezin yanı sıra bağlı mahallelerde sele neden oldu. Yollar dereye dönerken, pek çok araç yolların sular altında kalması nedeniyle mahsur kaldı, trafik kilitlendi.


İtfaiye ve belediye ekipleri yağış sonrası oluşan su baskınlarını önlemek için seferber oldu. Ev, iş yeri ve araçların zarar gördüğü yağış nedeniyle ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



Kriz masası oluşturuldu


Yağış ve sonrasında oluşan sel baskınları nedeniyle kriz masası oluşturulurken, itfaiye, Akut, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi'ne ait ekiplerin yanı sıra polis ekipleri de çalışma başlattı. Sağanak yağışın devam ettiği Bodrum'da vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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