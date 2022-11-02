Bodrum'da "Hemşehrimiz Herodot Haftası" devam ediyor

Sekiz ülkeden dünyaca ünlü 23 tarihçinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Herodot'un Bodrumlu olduğunun tüm dünyada tanınmasını hedefleyen Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı başladı.

Bodrum Belediyesi ile Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği iş birliğinde hayata geçirilen ve 31 Ekim'de başlayan "Hemşehrimiz Herodot Haftası" devam ediyor.

Milattan önce 6'ncı yüzyılın başlarında Halikarnas'ta doğan ve "Tarihin babası" olarak bilinen Herodot'un doğduğu topraklarda anılması için düzenlenen Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı, dünyaca ünlü tarihçilerin katılımıyla başladı.

Bodrum'un tüm dünyada "Tarihin Babası Herodot'un doğduğu yer" olarak tanınması, Herodot'a sahip çıkılması ve onun Bodrumluların hemşehrisi olduğu bilincinin kazandırılması hedefiyle düzenlenen çalıştaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tebrik mesajı gönderdi. Bakan Ersoy mesajında, “Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı'na nazik davetiniz için teşekkür eder, çalıştayın başarılı geçmesi dileklerimle değerli katılımcılara ve tüm konuklara sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

“Katılımcılar programın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor”

Etkinliğin açılışında konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Herodot'un aktardığı bilgilerin tarih açısından çok önemli bir kaynak olduğunu belirterek, kitabının mutlaka okunması gerektiğini söyledi. Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı'nın kent için çok önemli olduğunu dile getiren Bayar, "Çünkü klasik deniz, kum, güneş turizminin dışında bir şey. Bodrum, tarihin başlangıcından itibaren bu coğrafyada deniziyle, iklimiyle, güneşiyle inanılmaz bir çekim sahası olmuş, bu durum burayı çok zenginleştirmiş. Bundan 200 yıl sonra da şu anda burada yaşayan bazı önemli isimler muhtemelen tarih kitaplarında yerini alacak" diye konuştu.

Bayar, çalıştaya alanında çok önemli uzmanların katılmasına işaret ederek, "Bu kadar ülkeden bu kadar sayıda bilim insanını toplayabilmek programın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.

"Bodrum çok önemli medeniyetlere ve isimlere ev sahipliği yaptı"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Herodot'un tarih açısından öneminden bahsederek, "Herodot kimdir' derseniz, 'hemşehrimiz' olarak tarif ederiz" diyerek sözlerine başladı.

Bodrum'un antik çağdan bu yana çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve dünyaca tanınmış filozoflar yetiştirdiğini vurgulayan Aras, "Herodot tarihin babası ancak bu topraklarda o tek değil. Dünyanın ilk kadın amiralinden ünlü coğrafya araştırmacılarına, Neyzen Tevfik'ten Halikarnas Balıkçısı'na, Zeki Müren'den Ara Güler'e kadar birçok sanatçıya ev sahipliği yapmış bir coğrafyadan bahsediyoruz" diye konuştu.

Aras, günümüzde de çok sayıda ressamın, sanatçının ve kültür-sanat alanında önemli isimlerin Bodrum'da yaşamını sürdürdüğünü kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bodrum; binlerce yıldır tarihle, kültürle ve sanatla yoğrulmuş, çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Bu topraklarda yaşayan gelecek nesillerin tarihini bilmesi gerekiyor. Bunu neden önemsiyorum? Çünkü tarihi bilen kişilerin bu topraklara olan saygısı, çevreyi koruma bilinci, barışa ve demokrasiye olan ilgisi artacaktır."

"Asıl hedefimiz Herodot Araştırma Merkezi kurmak"

Başkan Aras, bir şeyin kalıcı olmasının tek yolunun "bilimsel ve akademik çalışmalara konu olmasından" geçtiğini belirterek, "Herodot'un heykellerini de yapabilir isimler de verebilirdik ama bunlar da popüler kültür gibi gelip geçici olurdu. Kalıcı olmasının tek yolu bilimsel ve akademik çalışmalardır. Asıl hedefimiz Herodot Araştırma Merkezi kurmak. Araştırmacıların yılın her döneminde Bodrum'a gelerek bu araştırmaları yapmaları için gerekli ortamı hazırlamayı amaçlıyoruz. Aynı çalışmaları Halikarnas Balıkçısı için de yapıyoruz. Halikarnas Balıkçısı da çağımızın filozofudur. Şu anda bir Halikarnas Balıkçısı belgeliğini hayata geçiriyoruz. Eğer tüm bunları somutlaştırabilir ve bilimsel çalışmalara konu edebilirsek asıl başarıyı sağlamış oluruz ve Bodrum'un turizm potansiyelinin yanına bilimi, çağdaşlığı, akademik dünyayı, kültürü ve sanatı da yerleştirmiş oluruz. Halikarnas Balıkçısı, Herodot için, 'Yalnız Anadolu'nun değil dünyanın ilk ve en büyük turisti' demiştir" dedi.

"Bodrum'u tarihi değerleri ve arkeolojik alanlarıyla tekrar gündeme getireceğiz"

Bodrum Belediyesi Strateji Geliştirme ve Projeler Koordinatörü Haydar Ali Ulusoy ise Herodot'un 30 yaşına kadar burada yaşadığını belirterek, modern bir seyyah olarak gezdiği yerlerdeki önemli olayları kaydettiğini ve söz konusu yazıların bugünlere geleceğini o günden öngördüğünü söyledi. Hemşehrimiz Herodot Haftası çerçevesinde yapılan faaliyetleri anlatan Ulusoy, "Bu ilk buluşmamız. Umuyoruz ki Bodrum yarımadasını sadece deniz, kum, güneşle değil tarihi değerleriyle, arkeolojik alanlarıyla ve geçmişte yaşamış birçok kıymetli ismiyle tekrar gündeme getireceğiz" dedi.

Çalıştayın akademik programını oluşturan İstanbul Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar ise organizasyona ilişkin detayları paylaştı. Böyle bir etkinlik yapmayı 2018'den bu yana düşündüklerini dile getiren Sayar, şu bilgileri verdi:

"Çalıştay, Herodot'un 2 bin 500'üncü doğum yılına denk gelecekti ancak salgın nedeniyle biraz gecikti. Bu toplantıyı Herodot'un 2 bin 500'üncü doğum gününü kutlamak için yapıyoruz. Buradaki araştırmacılar, Herodot'a yıllarını vermiş, 30-40 yıldır bu konuyu çalışan değerli tarihçilerden oluşuyor. Herodot'u daha iyi tanıyacağımıza inanıyoruz. Üzerinden 2 bin 500 yıl geçmesine rağmen onun eserleri tarihçiler açısından temel kaynak niteliğindedir."

6 oturum yapılacak, 3 gün sürecek

"Hemşehrimiz Herodot Haftası" çerçevesinde gerçekleştirilen "Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı" 8 ülkeden 23 ünlü tarihçinin ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla düzenleniyor. 3 gün boyunca sürecek ve Herodot'un tüm yönleriyle ele alınacağı çalıştayda 6 ana oturum yapılacak.

Oturumlarda, Prof. Dr. Reinhold Bichler, Prof. Dr. Robert Rollinger, Prof. Dr. Thomas Harrison, Prof. Dr. Carolyn Dewald, Prof. Dr. Rosaria Munson, Prof. Dr. Andreas Schwab, Prof. Dr. Josef Wiesehöfer, Prof. Dr. Hilmar Klinkott, Prof. Dr. Kostas Buraselis, Prof. Dr. Hans Joachim Gehrke, Prof. Dr. Peter Funke, Prof. Dr. Pietro Vannicelli, Prof. Dr. Massimo Nafissi, Prof. Dr. Askold Ivanchik, Prof. Dr. Elisabeth Irwin, Prof. Dr. Christopher Baron, Prof. Dr. Adnan Diler ve Prof. Dr. Mustafa H. Sayar gibi isimler sunum yapacak.