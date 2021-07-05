Bodrum'da iguana alarmı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 73 yaşındaki Saadet Ayaz, uyandığında bir iguana ile karşılaştı. Korkup ağacın başına çıkan hayvan uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak koruma altına alındı.

Egzotik kertenkele türü olan yaklaşık bir metre uzunluğundaki iguana, Yahşi Mahallesi'ndeki bahçe içerisindeki bir eve geldi. Evdeki kanepe üzerinde uyuyan 73 yaşındaki Saadet Ayaz, uyandığında iguana ile karşılaşınca kısa süreli şok yaşadı.

Ayaz'ı gören iguana korkarak kaçıp bahçedeki ağaca tırmandı. Uzun süre ağacın dalında bekleyen hayvan, birkaç deneme yapsa da aşağı inemedi. Olayı duyan bölge sakinleri de ağacın altında toplandı. Mahalleli cep telefonları ile ilk defa gördükleri hayvanı görüntülemeye çalıştı.

İhbar üzerine Milas Milli Parklar Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi görevlileri bölgeye geldi. Görevliler, sırık, kepçe ve ağlarla dut ağacındaki hayvanı kurtarmaya çalıştı. İguana korkuyla önce zeytin ağacına ardından yan taraftaki çam ağacına geçti. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi görevlisi, çam ağacına çıktı. Görevliler ve vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu hayvanı çam ağacının dalından alıp kafese koydu.

Vatandaşlar kafes içerisine alınan iguanayı yakından görebilmek için birbirleriyle yarıştı. İguana, Milas Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Aydın'ın Nazilli ilçesindeki hayvanat bahçesine götürüldü. Hayvanın bölgedeki bir evden kaçtığı düşünülüyor.

İguanayı nasıl gördüğünü anlatan Saadet Ayaz, “Şurada yatıyordum, görünce hemen kardeşime bağırdım. Komşumuz Zeynep'e de haber verdim. Sürünerek buradan gitti, ağaca çıktı. Daha önce böyle bir hayvan görmedim. İlk defa görüyorum” diye konuştu.

İsmail Özyer adlı başka bir vatandaş da hayvanı merak ettiklerini ifade ederek “Bu hayvan yaptığımız araştırmaya göre iguana gibi duruyor. Tam net bilmiyoruz. Saldırıyor mu, ne yapıyor, onu da bilmiyoruz. Daha önce burada böyle bir hayvan görmedik. Hayvanat bahçesinde gördük” şeklinde konuştu.

Sami Eriş adlı mahalle sakini de “Tuhaf bir hayvan, daha önce görmedim. Hayvan ağacın başından inmiyor, korkuyor hayvan. Bizden korkuyor, ne yapsın. Değişik bir hayvan” dedi.