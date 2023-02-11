Bodrum'da ihtiyaç mağazası oluşturuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç mağazası oluşturuldu.

6 Şubat günü meydana gelen depremlerin ardından Bodrum'a getirilen depremzedelerin giyecek ihtiyacının karşılanabilmesi için Gençlik Merkezi'nde ihtiyaç mağazası açıldı. Konakladıkları otellerden servisler aracılığıyla merkeze getirilen depremzedeler, ihtiyaçları çerçevesinde kıyafetler almaya başladı.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler aktararak “İlk etapta depremzedelerimizin kayıtlarını alıyoruz. Kayıtları aldıktan sonra refakatçi bir öğretmen eşliğinde yukarıya çıkıyorlar. Burada depremzedelerimiz kendi ihtiyaçlarını alıyor. O sırada oluşturduğumuz çocuk alanında çocuklarımız oyunlar oynuyor ve okul öncesi öğretmenlerimizle burada çocuklara destek veriliyor” dedi.