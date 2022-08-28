Bodrum'da ikamet yangını panikletti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ikamette çıkan yangında, mutfak ve oturma odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Müsgebi Mahallesi Deniz Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik prizinden çıkan ve kısa sürede büyüyerek mutfak ve oturma odasını sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında mutfak ve oturma odası tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.