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Bodrum'da iki ev küle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında iki ev küle döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında iki ev küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Zerdali Sokak'taki bir binada çıkan yangın 2 katlı iki binayı küle çevirdi. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın bir anda büyüdü. Tüm binayı saran alevler, kısa sürede yan binaya da sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinleri sokağa çıkarken, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 2 katlı iki bina tamamen küle döndü.

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