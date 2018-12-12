İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'da insan kaçakçılarına operasyon: 1'i uzman jandarma 9 gözaltı

Bodrum’dan kaçak yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 112 kaçak göçmenin yakalanması olayıyla ilgili organizatör oldukları değerlendirilen 9 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bodrum'dan kaçak yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 112 kaçak göçmenin yakalanması olayıyla ilgili organizatör oldukları değerlendirilen 9 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin uzman jandarma olduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığı, Topan Adası'nın kuzeybatısında bir teknenin hareket halinde olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Kaçakları termal kameralar tarafından tespit eden ekipler, yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Somali, Suriye, Filistin, Mısır, Yemen ve Irak uyruklu 112 kaçak göçmeni “Eşref” isimli teknede yakalamıştı. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Mültecilerden alınan ifadeler doğrultusunda Gümüşlük ve Turgutreis mahallelerinde operasyon başlatan jandarma ekipleri, 1'i Filistin uyruklu 9 organizatör şüphelisini gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden birinin Gümüşlük Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Jandarma E.Y. olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınan A.M., S.Ö., Ü.B., A.Ö., C.P., S.S.W., S.T., M.N.C. ve E.Y. isimli şüpheliler, Bodrum Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.