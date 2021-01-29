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Bodrum'da iş yeri yangını

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan itfaye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan itfaye ekiplerince söndürüldü.


Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerinde bulunan bir ambalaj dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. İş yerinden çıkan dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle itfaiye erleri tüp maskelerle içeri girerek alev alan dükkanı söndürdü. Hızlı müdahaleyle kısa sürede söndürülen yangın sonucu dükkanda büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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