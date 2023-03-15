Bodrum'da isale hattı patladı, tonlarca su caddeye aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde daha öncede patlamalar yaşanan ana isale hattı yine patladı. Cadde dereye dönerken bölgedeki iş yerlerini su bastı.

Daha önce onlarca patlamanın yaşandığı Bitez Atatürk Bulvarı'nda bugün yine ana isale hattı patladı. Dev bir çukur oluşan yolda tonlarca su caddeye aktı, cadde adeta dereye döndü. Cadde kenarındaki işletmeleri su bastı. İhbarın ardından MUSKİ ekipleri tarafından bölgeye giden su kesildi. Bölgedeki patlak hat için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Cadde esnafı, bölgede onlarca patlama olmasına rağmen, önlem alınmamasına tepki gösterdi.