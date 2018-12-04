Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu

Bodrum'dan Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 13 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde müdahalesi ile yakalandı.

Hüseyin Burnu önlerinde, lastik botla yasa dışı yollardan Kos adasına geçmeye çalışan 13 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Devriye görevi yapan Sahil güvenlik ekipleri Hüseyin Burnu açıklarında lastik botla Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Bota operasyon düzenleyen ekipler, 9 Filistin, 3 Mısır ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmen'i (8 erkek, 2 kadın, 3 çocuk) yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemleri için Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

İşlemleri yapılan göçmenlerin Muğla İl Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.