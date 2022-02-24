Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor

Bodrum Belediyesi tarafından tekne ve iskele sahiplerine 20 gün önce gönderilen tebliğinin ardından, bölgede kaçak ve gelişigüzel inşa edilen iskelelerin 12'si sahipleri tarafından kaldırıldı. Geriye kalan iskelelerin yıkımı Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği tarafından Zabıta Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Birçoğu tehlike arz eden ve yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yıkımların 3 gün içinde tamamlanması planlanıyor.