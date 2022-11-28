İhlas Haber Ajansı

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Bodrum'da kaçak kazıya baskın: 2 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şahıs, KOM ekiplerince suçüstü yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şahıs, KOM ekiplerince suçüstü yakalandı.



Çok sayıda kaya mezarının yer aldığı Göktepe, sık sık define avcılarının hedefi haline geliyor. Göktepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri hareket geçti. Ekipler, 2 şüpheliyi kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandıkları 2 kürek, 1 kriko, 1 demir kazma, 2 balyoz keskisi, 1 pense, 1 çekiç ele geçirildi. M.Ö. ve C.Ö. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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