Bodrum'da kaçak ve izinsiz yapıya geçit yok

Bodrum Belediyesi'nin kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği, yasalar ve mevzuat dahilinde büyük bir titizlikle devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada; “Çalışmalar çerçevesinde öncelikle yıkım kararı alınmış kaçak ve izinsiz tüm uygulamalara hiçbir ayrım yapılmaksızın müdahale edilmektedir.

Bu kapsamda, yıkım işlemi hukuki süreç tamamlanana kadar ertelenen bazı kaçak ve izinsiz uygulamalara ilişkin olarak basın organlarında taraflı ve dayanağı olmayan haberlerin yer alması nedeniyle, bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda söz konusu haberlere konu edilen ve yıkım işlemi hukuki süreç nedeniyle ertelenen kaçak ve izinsiz yapı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Güvercinlik Mahallesi 127 ada 13 parsel sayılı taşınmaz üzerine ruhsatsız olarak yapılan bir yapının yıkım kararları, Bodrum Belediye Encümeni tarafından 9.10.2018 ve 6.11.2018 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca alınmıştır.

Yasal sürecin devamında, Bodrum Belediye Encümeni ve Yapı Kontrol Müdürlüğü kararları doğrultusunda söz konusu kaçak yapının 29 Nisan günü saat 09:00'da tahliye edilmesi yönünde karar alınmıştır. Yıkım işleminin ise Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından 30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

Yıkım kararının durdurulması ve iptali istemiyle Muğla 2. İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması yönünde dava açılmış, bu dava 11 Nisan 2019 tarihinde sonuçlanarak "idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması" şartının gerçekleşmemesi sebebiyle mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Söz konusu kaçak uygulama ile ilgili 25.04.2019 tarihinde alınan yürütmenin durdurulması kararı, Belediyemizin savunmasının verilmesi sonrasında, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin 30.04.2019 tarihli kararıyla kaldırılmış olup, dava konusu yıkım işlemine kaldığı yerden devam edilecektir.

Bodrum Belediyesi'nin tesis ettiği işlemler, hukuk çerçevesinde, tarafsız ve tümüyle şeffaftır. Hiçbir kişi, kurum veya tüzel kişiliğe karşı ön yargılı bir tutum içerisinde bulunmayan belediyemiz, yargı kararları ile denetlendiği üzere iş ve işlemlerini usul ve yasalara uygun şekilde sürdürmektedir.

Bodrum Belediyesi'nin kaçak yapılarla mücadele seferberliği, Bodrum halkının ve Bodrum'un menfaatlerini korumak, Bodrum yarımadamızın özellikle İmar Barışı sonrasında maruz kaldığı betonlaşma furyasının önüne geçerek Bodrum'umuzu bu kötü gidişten kurtarmak, Bodrum'un doğasını, çevresini, denizini tahrip ve talan eden tüm gayrimeşru uygulamalara bir son vermek amacıyla başlatılmıştır ve büyük bir kararlılıkla devam edecektir” denildi.