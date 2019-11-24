Bodrum'da kadınların çığlığı tuvale yansıdı

Bodrum'da, kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Trafo Kafede gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ile BKD üyeleri ve kadınlar katıldı. Etkinlikte erkekler şiddetine maruz kalan ve öldürülen kadınlar anılarak, şiddetle mücadelede çözüm yolları konuşuldu.

Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi'nin, kadın dernekleri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte güzel ve doğru işlere imza attığını belirterek, bütün kadınları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım Pazartesi günü saat 13.30'da Bodrum Trafo Kafe'de, Bodrum Belediyesi'nin Toplumsal Eşitlik Birimi kuruluş protokolünün imza törenine davet etti. Çakaloğlu sözlerine şöyle devam etti: “Pazartesi günü burada, Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras ile birlikte bir protokole imza atacağız. Sonrasında hep birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Kadınlar olarak daha fazla STK larda, belediyelerde, politikada siyasi yapılarda yer almamız gerekiyor. Çalışmalarımızla gençlere inmemiz gerekiyor. Gençlerimize eğitim vererek ve onlara sevgiyi aşılayarak bir çok sorunu aşabileceğimize inanıyoruz. Bugün burada toplanan tüm arkadaşlarıma söz veriyorum. Eşitlik Birimimizi kurduk ve hep birlikte başaracağız.”

BKD Başkanı Figan Erozan da Bodrum Belediyesi'nin desteğine teşekkür ederek atılan her adımdan memnun olduklarını dile getirdi. Erozan “Bodrum Belediyesi'nin şiddet ve güvenli kent konusunda attığı adımlar bizim için çok önemlidir. Bu, biz kadınların Bodrum'da verdiği mücadeleler sayesinde oldu. Korkmuyoruz çünkü kadınlar var. Çığlığımızı 20 metrelik tuvale birlikte boyalarımızla, fırçalarımızla somutlaştıracağız” diye konuştu.

Dayanışma gününde, üzerlerinde “Güvende Hissetmiyorum” yazılı kırmızı taşlar kadınlara dağıtıldı. Konuşmaların ardından erkek şiddetine karşı itiraz etmek için “Çığlık” adlı bir tuval resim çalışması yapıldı. Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu'un ilk fırça darbesini vurduğu “Çığlık” adlı tuval çalışması 50'ye yakın kadın tarafından boyandı.