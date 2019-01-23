Bodrum'da kamyonet hediyelik eşya dükkanına daldı: 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hediyelik eşya dükkanına daldı. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Gümbet Barlar Sokağı'nda seyreden 48 ET 020 plakalı kamyonetin sürücüsü Recep Ali Uslu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sokağın sağ tarafındaki kaldırıma çarpan kamyonet, daha sonra sol taraftaki kaldırıma çıkarak dubayı yıkıp hediyelik eşya dükkanına girdi. Dükkanın o saatte kapalı olması ise olası bir faciayı engelledi. Kazada kamyonette sıkışan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yardım istenmesi üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi araç içerisinde yaptı. Polis de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ile Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyelerinin yoğun çabaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uslu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.