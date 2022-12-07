Bodrum'da kanalizasyon çalışmalarının yüzde 89'u tamamlandı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli ve gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'un altyapı sorunu Muğla Büyükşehir Belediyesi ile çözüme kavuşuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken ve Bodrum'un kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kanalizasyon çalışmalarının yüzde 89'u tamamlandı

Güncel döviz kuru ile 519 Milyon 007 Bin 675 TL maliyet ile devam eden ve Bodrum halkının yüzde 30'unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine yapılan en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken Bodrum kanalizasyon projesinde çalışmaların yüzde 89'u tamamlandı. Çalışmalarda bugüne kadar 91 bin 216 metre kanalizasyon, parsel ve terfi hattı imalatı, 2 bin 203 adet muayene bacası ve 877 adet de parsel bacası imalatı tamamlandı. Ayrıca çalışmalar sırasında bozulan yollarda 31 bin 650 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı ile 44 bin 875 metrekare asfalt tamiratı (Sathi-Sıcak) yapıldı.

1 Milyar 349 Milyon 693 Bin 877 TL altyapı yatırımı

Bodrum Kanalizasyon Şebekesi Hattı Yapım İşi çerçevesinde Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahallelerine 105 km uzunluğunda kanalizasyon hattı yapılacak. Ayrıca Torba, Kızılağaç ve Çiftlik Mahallelerinde devam eden yaklaşık 28 km uzunluğundaki kanalizasyon hattı çalışmalarının da tamamlanması ile birlikte Bodrum'a 133 km kanalizasyon hattı yapılmış olacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum ilçesinde güncel döviz kuruna göre 1 Milyar 349 Milyon 693 Bin 877 TL maliyet ile altyapı yatırımları devam ediyor.