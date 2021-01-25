İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'da kanalizasyonun 55 kilometresi tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da alt yapı çalışmalarında ilk etapta 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yüzde 35’i olan 55 bin metresi tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'da alt yapı çalışmalarında ilk etapta 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yüzde 35'i olan 55 bin metresi tamamlandı.


Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük Mahallelerinin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.


Ekipler 7 gün aralıksız çalışıyor


Kanalizasyon çalışmasında ekipler pandemi kuralları çerçevesinde haftanın 7 günü aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kanalizasyon hattının 55 bin metresi, 30 bin metrekare yol çalışmasının yanı sıra ekipler bin 345 adet baca imalatını gerçekleştirdi.


Bodrum altyapısı için 400 Milyon TL harcanacak


Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Bankası ve İller Bankası'ndan sağladığı 83 Milyon Euro'luk kredinin 400 Milyon TL'si Bodrum ilçesinin alt yapısı için harcanıyor. İlk etapta Bodrum halkının yüzde 30'unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması yapılıyor. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.


Başkan Gürün: Çalışmalar titizlikle devam ediyor


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Dünya Bankası ve kendi öz kaynaklarımızla Muğla genelinde başlattığımız altyapı çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Muğla'mızın incisi Bodrum'da devam eden 160 Milyon TL yatırımla 160 km kanalizasyon hattı çalışmasının 55 kilometresi tamamlandı. Kanalizasyon hattı yapımına devam ettiğimiz Turgutreis'te Bodrum'un en büyük arıtma tesisi için imzaları attık. Kanalizasyon hattını bitirince birbirine entegre olacak arıtma tesisimiz ile vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek istiyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.