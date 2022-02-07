Bodrum'da kanalizasyonunun yüzde 51'i tamamlandı

Bu projelerin en büyüklerinden biri olan Bodrum kanalizasyon çalışmaları hızla ilerliyor. 1 Milyar 46 Milyon TL'lik altyapı yatırımının devam ettiği ilçede 338 Milyon TL'lik Bodrum kanalizasyon hattının yüzde 51'i tamamlandı. Kanalizasyon projesi tamamlandığında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri yararlanacak. Proje kapsamında 79 km. kanalizasyon hattı, bin 942 adet muayene bacası, 490 parsel bacası ve çalışmalarda zarar gören yollarda 50 bin 376 metrekare tamirat çalışması yapıldı.

Kanalizasyon çalışmalarının devam ettiği mahalleler

Kanalizasyon çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Koyunbaba Mahallesi Yörük Ali Efe Sahilinde, Peksimet Mahallesi Gümüşlük Caddesi ve Ormancılar Sitesi 7. Caddesinde, İslamhaneleri 4. Sokakta Kanalizasyon şebeke hattı ve muayene bacası imalat çalışmalarını sürdürüyor.