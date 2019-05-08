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Bodrum'da kar var paylaşımı sosyal medyada rekor kırdı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir seçimlerini iptal etmesinin ardından İstanbullulara "23 Haziranda Bodrum’a gelmek yerine İstanbul’da doğacak güneşin tadını çıkarın" mesajı veren Bodrum Belediyesi, ulusal ve yerel basının gündemine oturdu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir seçimlerini iptal etmesinin ardından İstanbullulara "23 Haziranda Bodrum'a gelmek yerine İstanbul'da doğacak güneşin tadını çıkarın" mesajı veren Bodrum Belediyesi, ulusal ve yerel basının gündemine oturdu.


Bodrum Belediyesi'nin, İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesi yönündeki YSK kararının duyurulmasının ardından yaptığı paylaşım tıklanma ve beğeni rekorları kırarken, özellikle İstanbul'daki vatandaşlardan çok sayıda yorum aldı. Bodrum Belediyesi'nin ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın hesaplarından yapılan paylaşım, ünlü isimler tarafından da retweet edildi. Mesaj; Twitter'da bir gün bile olmadan 1.5 milyon kişi tarafından görüntülenirken, 13 bin 500 kişi tarafından da paylaşıldı.


Esprili twitter mesajında Bodrum için 23 Haziranda kar uyarısı yapılarak şöyle denildi:


"Bodrum'a kar yağacak diyorlar. Değerli İstanbullular, aldığımız bilgilere göre 23 Haziran günü Bodrum'da şiddetli kar yağışı beklendiğinden, tüm sahillerimiz kapalıdır. Aynı gün İstanbul'da doğacak güneşin keyfini çıkarmanızı tavsiye ederiz."


Esprili paylaşımda İstanbullulara 24 Haziran'dan itibaren Bodrum'un misafir kabul etmeye başlayacağı da şu ifadelerle duyuruldu: "Ama 24 Hazirandan itibaren bekleriz. Çünkü herşey çok güzel olacak."

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