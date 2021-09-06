Bodrum'da Kenan Doğulu rüzgarı esti

Organik içerikli gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull, eylül boyunca devam edecek etkinliklerinin ilkini Bodrum'da gerçekleştirdi. Katılımcılar, hem organik içecek lezzetleriyle tanıştı hem de yazın son ‘Ken on the Beach' konserinde Kenan Doğulu ile eğlendi.

Alanında birbirinden yetenekli isimlerin arkadaşlık ettiği ORGANICS by Red Bull'un, “Yetenek doğasında var” sloganıyla düzenlenen ve 4 Eylül tarihinde Xuma Beach Yalıkavak'ta gün boyu süren etkinliğinde yazın keyfini çıkaranlar ve müzikseverler; sanat ve gastronomiyi harmanlayan keyifli bir gün geçirdi. Katılımcılar, miksolog Yiğitcan Gençer'in organik içerikli gazlı içeceğin 5 farklı lezzetini farklı içecek reçetelerinde yorumlayan miksoloji deneyimiyle yeni tatlar keşfetme yolculuğunun bir parçası olurken, Zeynep Özçoban ile adaçayı buket yapımı ve Ebru Baç ile ‘Kağıtlar ile İleri Dönüşüm' etkinlikleriyle de özel ve pratik el sanatlarını deneyimledi. Ardından Türk Pop müziğinin ünlü isimi Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla eğlendiler.