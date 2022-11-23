Bodrum'da kırmızı alarm

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından tüm kurum ve kuruluşlar alarma geçti.

Meteorolojinin Bodrum için uyarısının ardından ilçede sabah saatlerinde aralıklı yağmur başladı. Öğlen saatlerinde bir anda bardaktan boşalırcasına yağan yağmurun fırtınayla birleşmesiyle birlikte okullar tatil edildi. Bodrum Kaymakamlığı'nın koordinesinde AFAD, AKUT, emniyet güçleri ve Bodrum Belediyesi ekipleri tüm personellerini sel ve su baskınlarına karşı alarma geçti. Ağaçların devrildiği ilçede sokaklar ve caddeler göle dönerken, hayat durma noktasına geldi. Yıkılan ağaçlara Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekipler, dere yataklarında suyun geçişini engelleyecek ağaç ve dalları da kaldırdı.

Bodrum-Turgutreis karayolu, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan ve Turgutreis yollarını su bastı. Araçlar güçlükle ilerlerken, bazı yollar tamamen sular atında kaldı. Yağmurun akşam saatlerinde şiddetini arttırması beklenirken, yetkililer vatandaşları yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.