Bodrum'da kitap kampanyası başladı

Ceza infaz kurumları için Muğla'nın Bodrum ilçesinde kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler için Adalet Bakanlığı tarafından ''Kitap İyileştirir'' sloganıyla kitap bağış kampanyası düzenlendi. Bu çerçevede Bodrum'da da 15 Şubat tarihine kadar Bodrum Adliyesi ile ilçedeki bir alışveriş merkezi içerisinde kurulan stantlarda vatandaşları kitap bağışı yapabilecekler.

Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba ulaşabilmeleri amacıyla düzenlenen kampanya Bodrum Adliyesi'nde başlatıldı. Kampanyanın başlangıç törenine Kaymakam Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Engin Koç, daire amirleri, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kitabın hem vakit geçirme hem de kişinin kendini geliştirmesinde önemli olduğunu belirterek Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyayı desteklediklerini söyledi. Bayar, herkesi kitap bağışında bulunmaya davet etti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise bağış kampanyası ile ilgili şunları söyledi;

“Adliyede ve AVM'de açılan stantlarımızda kitap bağış kabulümüz kampanya süresince devam edecektir. Unutmayalım ki kitap aklın ilacıdır, kitap en iyi dosttur, kitaplar uygarlıklara yol gösteren ışıklardır. Geçen yıl açılan kampanyada Bodrum kampanyası Türkiye çapında ilk 10'a girdi. Geçen yıl sadece Bodrum'da toplanan 2 bin kitap kütüphaneler arasında bölüşüldü.”