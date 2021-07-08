Bodrum'da konser maratonu başladı

Bodrum'da yerli ve yabancı turistlere konser veren Derya Uluğ, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yeni normalleşmenin ardından ünlü sanatçılar Bodrum'da sahne almaya başladı. Her gece birçok mekanda ünlü sanatçılar konserlerine start verdi. Bodrum'un en lüks aile oteli olan The Oba otelde sahne alan Derya Uluğ, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Adım atacak yer kalmayan konser alanında sahne alan Uluğ'un şarkıları ile coşan hayranları bol bol fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştirdi. Eski ve yeni albümünde bulunan şarkıları seslendiren Uluğ, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.