Bodrum'da köpeklerin zehirlenmesi ile ilgili davada mahkemeden durdurma kararı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 köpeğin zehirlenmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada hakkında dava açılan şahıs, hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, İlçe Tarım Müdürlüğü'nün şikayetçi olması konusundaki eksiliğin tamamlanması için davayı durdurma kararı verdi.

Konacık Mahallesi Pedasa Caddesi üzerinde çevre sakinleri tarafından bakılan 2 köpek, 30 Ekim 2022 tarihinde vatandaşlar tarafından yol ortasında ve kaldırımda hareketsiz halde bulundu. Bodrum Belediyesi Petbulance ekibi tarafından yapılan incelemede 2 köpeğin de telef olduğu belirlendi. Ertesi gün bölgede bir köpeğin daha öldürüldüğünü gören çevre sakinleri, durumdan şikayetçi olup mahkemeye başvurdu. Köpeklerin zehirlemesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından pazarcılık yaptığı öğrenilen T.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamların karşısına çıkarılan şüphelinin emniyetteki ifadesinde köpekleri tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle zehirlediğini söylediği öğrenilirken, savcılıktaki ifadesinde ise torununa havladığı için köpekleri zehirlediğini dile getirdi. Şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ölü bulunan üçüncü köpeğin ise şahsın kendi köpeği olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili bugün Bodrum Adliyesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, İlçe Tarım Müdürlüğünün şikayetçi olmamasından dolayı eksiklikler giderilinceye kadar davayı durdurma kararı verdi. Mahkeme çıkışı Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar ve hayvanseverler basın açıklaması yaparak, hayvanlara karşı suç işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediler.