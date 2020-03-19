Bodrum'da köylü üreticiye vergi şoku çözüme kavuştu

Bodrum ilçesinde kurulan pazarlarda al-sat dışında satış tezgahları olan köylü üreticilere gönderilen ‘Vergi mükellefi olun' tebligatı sonrası Ziraat Odasının girişimleri ile sorun çözüme kavuştu.

Bodrum'un pazar yerinde satış tezgahları olan 170 üreticiye Bodrum Vergi Dairesinin gönderdiği vergi tahakkukları ve Bağ-Kur ödemeleriyle yaşanan şok sorun çözüme ulaştı.

Pazar yerinde al-sat yapan ve vergi mükellefi olan esnafın yaptığı şikayetlerle harekete geçen Bodrum Vergi Dairesi 170 üreticiye gönderdiği tahakkuklar ile ‘ya kayıt altına girin, ya da satış tezgahlarınızda işgalci durumuna düşersiniz' uyarısında bulundu. 170 kişilik listeye geriye dönük 5 yıllık işlem yapan Bodrum Vergi Dairesinin tahakkuklarının üreticilere ulaşmasıyla panik yaşayan üreticiler, Bodrum Belediyesine başvurarak satış tezgahlarından vazgeçtiler. Üreticiyi zorlayacak nitelikte ödemelerle karşı karşıya kalan köylüler Bodrum Ziraat Odasına başvurdu ve oda yönetiminden yardım istedi.

Konunun kendilerine ulaşmasıyla devreye giren Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, "Şubat'ın 25'inde yapılan tebligatlarla karşılaşılan durumu Muğla Borsasında yapılan sektör toplantısında Orman ve Tarım Muğla İl Müdürü Barış Saylak'a ulaştırdım. Bodrumlu üreticilerimizin sorunlarını çözmek için İl Müdürümüz Barış Saylak'ın başlattığı sürece sırasıyla AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da dahil oldu. Bodrum Vergi dairesiyle yapılan görüşmeler sonrasında vergi dairesi taleplerimiz konusunda yasalara dayanarak mağdur olan üreticilerimiz mağduriyetini çözeceğini belirtti. Biz de Bodrum Ziraat Odası olarak Bodrum pazarlarına çıkan köylü üreticilerimizin listesini Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne ulaştıracağız. Ayrıca panikle Bodrum'un muhtelif pazarlarındaki satış tezgahlarını iptal eden köylü üreticimizin yerlerinin iadesi konusunda çaba sarf eden Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın desteğine teşekkür ediyoruz. Konuya dahil olarak odamız üyelerinin sorununa çözüm üretilmesinde emek sarf eden Muğla milletvekilimiz Mehmet Yavuz Demir, Ahmet Aras, Barış Saylak, Osman Gökmen ve Bodrum Vergi Dairesi Müdürü Sait Orulluoğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi.