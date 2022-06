Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 kilometre içerisinde 15 liradan 400 liraya çıkıyor

Bodrum'da her yaz sezonu öncesi tartışma konusu olan lahmacun-ayran fiyatlarının yüksek olmasının nedeni ortaya çıktı.

Yarımada genelinde 15 liradan başlayan lahmacun-ayran fiyatları sahil kesimlerinde 300 liraya kadar çıkıyor. Lahmacunun gramı değişmiyor ama mekan ve yer değişikliği fiyatlara yansıyor. Bodrum'da sık sık gündem olan lahmacun, ayran fiyatları bölgeye ve mekana göre değişiyor. Tatile gelen ve Bodrum'da yaşayan vatandaşlar, fiyatların mekan ve yere göre gösterdiği değişikliği normal karşılıyor.

Lahmacun fiyatı 20 kilometre içerisinde 15 liradan 300 lira çıkıyor

Bodrum'da pazar yerinde bir lokanta 15 liraya lahmacun-ayran verirken, sosyetenin uğrak adresi Türkbükü'nde bu fiyat 300 liraya varıyor. Teknesine ya da yatına lahmacun ile ayran sipariş eden vatandaşlar ise en ez 450 lira ödemeyi göze alıyor. Bodrum merkezde 15 lira olan lahmacun-ayran fiyatı, Bitez Mahallesi'ndeki Tatlıses Çiğköfte Salonu'nda ise 26 liradan satışa sunuluyor.

Lahmacun değil hizmet satın alıyorlar

Normal bir restoranda 15-55 lira arasında olan lahmacun-ayran fiyatları, otellerde ve plajlarda katlanarak artıyor. Otellerde ve plajlarda yaşanan fiyat artışların sebebinin verilen hizmet olduğu, hizmet kalitesiyle birlikte fiyatların da yükseldiği öğrenildi.

Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel'de plaj kullanım bedeli ile birlikte lahmacun-ayran 113 TL'ye, Kadıkalesi Sahili'nde bulunan Sianji Otel'e bağlı Elani Beach'te ise 80 liraya satılıyor.

Beachlerde fiyatlar 300 liraya kadar çıkıyor

Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bulunan Highlight Hotel-Miya Beach'de lahmacun-ayran fiyatı 200 lirayı buluyor. Türkbükü Sahili'ndeki plajlarda ise bu fiyat 300 lirayı buluyor. Bodrum'un girişinde bulunan Doora Otel'in sahilini kullanıp tüm imkanlarından yararlanarak lahmacun-ayran tüketmenin bedeliyse 96 lira.

Lahmacun ile ayran fiyatının normal olduğunu söyleyen vatandaşlar, normal bir restoranda hızlıca yiyip kalkmak ile bir sahile gidip o işletmenin imkanlarından yararlanmanın bedelinin farklı olduğunu, imkana göre fiyatların değiştiğini ifade ettiler. Tatil yapan yerli turistler de bu kadar imkandan yararlanıp bir lahmacun, ayrana 113 lira vermenin normal olduğunu dile getirdi.

Doora Otel Genel Müdürü Turizmci Atilla Doğancı, her hizmetin bir bedeli olduğunu ifade ederek, “Her yerin her hizmetin ve her kalitenin bir fiyatı vardır. Ortamını çok düzgün bir şekilde hazırlamış çok kaliteli bir beach kulüpte ve çok kaliteli bir otelin lüks bir otelin beachinde yemek yediğinizde fiyat farklıdır. Bir otogarda lahmacun yediğinizde de fiyat farklıdır. Kaliteyi sadece lahmacunun içerisine konulan kıyma, domates, biber, soğan veya hamuruyla ölçmemek lazım. Lezzet çok önemlidir, kaliteli ve iyi hizmetin olduğu yerde lezzeti de vermek zorundalar. Lezzetin ve kalitenin fiyatı olmaz. Bodrum neye göre pahalı. Bodrum'un da çok ucuz yerleri var, Marina Caddesi'ne gidiyoruz fiyat farklı, 2 adım ötedeki sahil kenarında ufak bir mekanda fiyat farklı. Bu sizin nerede yemek yediğinizle alakalıdır. Kaliteli bir yerdeyseniz kaliteli bir fiyat ödüyorsunuzdur. Bizim tesisimizde lahmacun-ayran fiyatımız 96 lira” şeklinde konuştu.

Lahmacun ve ayran fiyatlarının 200 lira olduğunu belirten Highlight Hotel ve Miya Beach Genel Müdürü Yusuf Erbaş ise, “Bizde lahmacun 155, ayran ise 45 lira. Bizim işletmemizi tercih edip gelenler bin liraya hizmet satın alıyorlar. Alınan bu bedeli içeride yiyecek ve içecek olarak tüketebiliyorlar. İstedikleri her şeyi yiyip içebiliyorlar. Şezlonglarını, yataklarını alabiliyorlar. Verdikleri ücret karşısında 1 gün boyunca doya doya tatil yapma imkanı buluyorlar. Burada lahmacun yerine başka yiyecekler de yiyebilirler. Bir insan 2 lahmacunla karnını doyurabilir ya da yerine 180 gramlık et de yiyebilir. Buraya gelen lahmacun yiyeyim gideyim diye gelmez. İnsanlar, burada kaliteli hizmet alabilmek; şezlonglarını, şemsiyelerini alıp Bodrum'un en güzel koylarından biri olan bu Tilkicik Koyu'nda yüzmek, havlularını, yataklarını alarak düzgün bir gün geçirmek için veriyorlar bu parayı” dedi.