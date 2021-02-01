Bodrum'da litrelerce sahte alkol ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince yapılan operasyonda litrelerce sahte alkol ve etil alkol ile uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçede alkol operasyonları gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 47 litre el yapımı sahte alkol, 227 litre etil alkol, 7 adet anason kiti, 11 litre el yapımı rakı ve 11 adet gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda ayrıca 20 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 adet elektronik sigara tütünü yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce diğer ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda 270 bin adet sahte bandrollü makaron, 2 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş sigara, 20 kilo kıyılmış tütün, 120 adet gümrük kaçağı puro, 6 kilo mükerrer bandrollü nargile tütünü, 21 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, 13 adet sahte bandrol, 20 adet tefecilik suçu kapsamında belge, 6 adet senet, 1 adet sahte 500 avro, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 107 adet fişek ve suçtan elde edilen 4 bin 965 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda 48 şahsa çeşitli ihlallerden işlem yapıldı. 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.