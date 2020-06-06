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Bodrum'da lüks siteye giren domuz sürüsünü ortalığı birbirine kattı

Bodrum’da bir site içine girdikten sonra bir daha çıkamayan domuz sürüsü ortalığı birbirine kattı.

Bodrum'da bir site içine girdikten sonra bir daha çıkamayan domuz sürüsü ortalığı birbirine kattı. Siteye giren domuz sürüsü otomatik kapı kapanınca içeride kaldı, sabah balkona çıkan site sakinleri karşılarında domuz sürüsünü görünce şok oldu.


Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki bir sitede, sabah saatlerinde yaşanan olayda bir yetişkin ile dört yavru domuz girdiği siteden çıkamadı. Yavrulardan biri site dışına çıkmaya çalışırken otomatik kapı ile duvar arasında sıkıştı. Sabah balkona çıkan site sakinleri karşılarında gördükleri domuz sürüsü karşısında şok oldu. Neye uğradığını şaşıran site sakinleri Bodrum Belediyesinden yardım istedi. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Petbulance ekibi site sakinlerinin de yardımıyla yaban domuzu sürüsünü sağlıklı bir şekilde site dışına çıkarmayı başardı. Sürü kısa süre içinde ormanlık alanda gözlerden kayboldu.

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