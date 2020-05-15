Bodrum'da mandalina ağaçları istilaya uğradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinin meşhur mandalina ağaçlarını unlu bit (pamuklu bit) böcekleri istila etti. Yaz aylarında çıkan, kış aylarında ise ölen canlılar kışın da yaşamayı başarınca ağaçlarda büyük tehdit oluşturmaya başladı.

Meşhur Bodrum mandalinaları yok olmaya başladı. Birçok mandalina ağacı turizme kurban giderken, şimdilerde ise 'unlu bit' isimli böcek türü ağaçları yok etmeye başladı. Bir ağaçta görülen ve daha sonra binlerce ağaca yayılan unlu bit böcekleri kış ayında da yaşamını sürdürmeyi başarınca havaların ısınmasıyla ağaçları çürütmeye başladı.

Çareyi uğur böceği ve patatesten buldu

Yaklaşık 2 bin kök mandalina ağacı bulunan Erman Aras gözleri önünde ağaçlarının kurumaya başladığını görünce araştırma yapmaya başladı. Kimyasal ilaçların sadece unlu bit böceğini öldürdüğünü ama yumurtalarına bir şey yapmadığı için geçici çözüm olduğunu öğrendi. Unlu bitlere biyolojik savaş açan Aras, Antalya'dan getirttiği (cryptolaemus montrouzieri), siyah - kahverengi uğurböceklerini ağaçlarına bırakarak unlu bitleri yok etmeyi planlıyor. Diğer yandan ise yine Antalya'dan getirttiği kartonlar içerisinde küflenmiş patateslerin üzerine oluşan sineklerden de yardım alan Aras, tüm bahçesini küflenmiş patates ile donattı. Sinekleri unlu bitin yumurtalarının içerisine kendi yumurtalarını bırakarak bir yumurtadan 12 sinek çıkmasını sağlıyor. Uğur böcekleri unlu bitleri yiyerek yok ederken, sinekler ise unlu bit yumurtalarını yok ediyor. Unlu bitlerle savaşan Aras ise binlerce uğur böceğini mandalina ağaçlarına teker teker bırakarak yok etmeyi planlıyor.

Erman Aras komşusunun tek bir ağacından başlayarak tüm mandalina ağaçlarını hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan unlu bit böceğine savaş açtığını belirterek, “Komşunun bahçesindeki ağacı kurutan bu böcekler ardından bizim bahçeye sıçradı. Mandalina ağaçlarını tamamen kurutmaya başlıyor. Birkaç yıl içinde ise ağacı tamamen kurutmuş oluyor. Bu durum Bodrum mandalina bahçelerinin sonu demektir. Bodrum mandalina bahçelerine zaten bakım yapmıyoruz. Bu unlu bit eskiden kış aylarında yaşamıyordu ve bu nedenle fazla tehdit de oluşturmuyordu. Bu canlıların yumurtaları ağaçların kabuklarının altında oluyordu ama kış aylarından tamamen ölüyor, baharla beraber yeniden ortaya çıkıyorlardı. Bu yıl kış ayının ılıman geçmesi nedeniyle hiçbirisi ölmeyerek çoğalmaya devam ettiler. Bu çoğalmalar nedeniyle böcekler bizim bahçelerimize de sıçradı. Bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Bu unlu bitlerle 1960 yılından beri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün bununla mücadele ettiğini duyduk. Muğla İl Tarım Müdürümüzün de anlatmasıyla ben Antalya'ya ulaştım. Oradan 2 farklı faydalı böcek uygulamasına bugün başladık. Bu böceklerden bir tanesi unlu bitleri yiyerek yok ediyor. Bir diğer böcek ise unlu bitin içerisine kendi larvalarını bırakıyor ve unlu bit yumurtalarından yaklaşık 2 hafta içerisinde 12 adet yavru böcek çıkarıyor böylece ağaçlara zarar veren bir böcekten yararlı böcekler çıkıyor. Bu mücadeleyi Antalya yıllardır narenciyede uyguluyormuş. Bizim amacımız, Bodrum'daki bahçelerde çok fazla unlu bit oluştu. Biz bunu hiç gündeme getirmiş değiliz. Birçok bahçe sahibi mandalina bahçelerini gözden çıkarttığı için bu sorunu ilçe tarımda kimse taşımıyor. Bu sorunlar taşınmayınca gittikçe yok olmaya doğru gidiyoruz. Bu nedenden dolayı yetkililere seslenmek istiyorum. Bodrum'da ciddi bir tedbir alalım, elimizde böyle biyolojik endüstriler de var. Muğla Büyükşehir Belediyesini göreve davet ediyorum” dedi.