Bodrum'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında evli ve 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti.

Kaza, Yalıçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yıllık izinde olan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Mehmet Ali Top, motosikleti ile ekmek almaya gittiği sırada tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan Ali İhsan D. yönetimindeki 48 AAV 725 plakalı otomobile çarptı. Kazada başında kask olmadığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Top, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan yaralı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazazede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Mehmet Ali Top'un ölümü ailesi ve sevenlerine büyük üzüntü yaşattı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.