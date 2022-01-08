Bodrum'da narkotik polisi, uyuşturucuya geçit vermedi

İstanbul'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu sokmaya çalışan şahıslar, Bodrum Narkotik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul ilinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüpheli aracı sabah 07.00 sularında ilçe girişinde durdurdu.

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada; 1 kilo 66 gr skunk, 160 gram kokain, 120 gr metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda M.K. ve O.G.T. adlı şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili adli işlemlere başlandı.