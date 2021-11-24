Bodrum'da Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene, Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve tören sona erdi. Kutlamalar, ilçedeki özel bir okulun salonunda gerçekleştirilen programla devam etti. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, şunları dile getirdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesi, Başöğretmen unvanının verilişinin 93'üncü yılında ve 1981 yılından bu yana 41'nci kez kutladığımız Öğretmen Günü programına hoş geldiniz. Bu onurlu ve güzel mesleği elbette ki bir programla anmak, onun fazileti hakkında yeteri kadar bir şey ifade etmese bile Öğretmenler Günü vesilesiyle en azından eğitimciliğin ne olduğunu, eğitimin ne olduğunu, öğretmenlik mesleğinin ne olduğunu topluma daha iyi anlatma, sorunlarımızı ortaya koymada algı uyandırma açısından son derece önemlidir.”

Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun ise öğretmenlerin doğan bir güneş gibi olduğunu dile getirerek “Etrafımızı aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı sizlerden öğrendik, öğreniyoruz. Hayatımızın her bir anında büyük emekleriniz var. Her birimiz buralarda konuşma imkanı buluyorsak, vatandaşlarımıza, ülkemize hizmet imkanı buluyorsak bütün değerli öğretmenlerimizin dokunuşları, fırça darbelerinin çok büyük rolü vardır. Bizi aydınlık günlere çıkaracak olan yine sizlersiniz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı müzik dinletisi ile devam etti.