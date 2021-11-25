Bodrum'da öğretmenler sahneye çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen Öğretmenler Korosu konseri yoğun ilgi gördü.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Öğretmenler Korosu, Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'nde konser verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve çok sayıda vatandaşın izlediği konser, öğretmenlerden oluşan halkoyunları ekibinin gösterisi ile başladı.

Bodrum ve Karadeniz yöresi halkoyunlarını sergileyen öğretmenlerin performansı beğeni topladı. Konserin başında sözü müziği Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Turgay Kutlu'ya ait “Ben Öğretmenim” isimli şarkı seslendirildi. Eserin tüm eğitim camiasına armağan edildiği ifade edildi.

Konserde koro ve solo olarak Türk Halk Müziği eserleri ile pop şarkılar seslendirildi. Öğretmenlerin hem koro hem de solo performansları beğeni topladı. Konseri izleyenler seslendirilen eserlere zaman zaman eşlik etti.