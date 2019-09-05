Bodrum'da oltasına takılan balığı görünce şoke oldu

Bodrum'da amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık yarım metre uzunluğunda tropik bölgelerde yaşayan vantuz balığı takıldı. Bölgede nadir görülen balık, avcıların şaşkınlığına neden oldu.

Bitez Sahili'nde sırtı yöntemi ile balık avlamaya çıkan Mesut Filiz'in oltasına bir balık takıldı. Balığı bota çeken Filiz, daha önce hiç görmediği balıkla karşılaştı. Balığın güçlü bir emme gücüne sahip sırt yüzgeci sayesinde cansız yada canlı tüm yüzeylere yapışabilen vantuz balığı olduğu anlaşıldı. Kafasının üzerinde bulunan vantuzlarla köpek balığı, balina, kaplumbağa, kılıç balığı hatta gemilere yapışarak, uzun mesafeleri yol alabilen balığın, Bodrum'da oltaya takılması ise şaşkınlığa neden oldu.

Balığı yakalayan Mesut Filiz, 30 senedir amatör balıkçılık yaptığını fakat ilk defa böyle bir balığa rastladığını ifade ederek “Daha önce çok belgesel seyrettiğim için bu balığın köpek balıklarının altında gezdiğini, büyük kaplumbağaların altında gezdiğini biliyorum. Onlardan beslenen parazit bir balık. Ama enteresan olan, 3 metrelik bir suda böyle bir balığın gezmesi çok enteresan. Yani iklimler değişiyor. Bence iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Bunu ben Bitez'de 4 metre derinlikte sırtı çekerek tuttum. Daha önce bu balıktan hiç yakalamadım” dedi.