İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'da ölü caretta caretta karaya vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bir şekilde kıyıya vurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bir şekilde kıyıya vurdu.


Sabah saatlerinde bir çoban koyda dolaştığı sırada kıyaya vurmuş dev bir deniz kaplumbağası buldu. Durumu yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine zabıta ekipleri geldi. Kaplumbağanın öldüğünü gören ekipler, deniz kaplumbağaları araştırma kurtarma ve rehabilitasyon merkezi durumdan haberdar etti.


Yapılan ilk incelemede dev caretta carettanın kabuğunda ve vücudunda kesici bir alet izine rastlanmadı. Dalyana gönderilen kaplumbağanın ölüm nedeninin yapılacak olan araştırma sonucu belirleneceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.