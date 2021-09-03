İhlas Haber Ajansı

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Bodrum'da orman yangını

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Bodrum Yokuşbaşı mevkiindeki yerleşim yerlerine yakın bölgedeki orman ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan 2 heliopter ve karadan müdahalede bulundu. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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