Bodrum'da ormanıma dokunma eylemi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz hafta 250 dönümlük 1. Derece Doğal Sit ve orman alanında yapılan doğa katliamına Bodrumlulardan eylemli tepki geldi. CHP Bodrum belediye başkan adayı ve meclis üyesi Mustafa Saruhan yaptığı açıklamada “Bu doğayı atalarımızdan miras aldık ve olduğu gibi çocuklarımıza devretmek zorundayız. Bu değerlerin gece yarısı yapılan katliamlarla yapılmasına engel olacağız, kesimin yapıldığı alana hemen bin adet zeytin ağacı dikeceğiz” dedi.

Bodrum'un Yalı mahallesi Kargıcak koyundaki 1'inci Derece Doğal sit ve ormanlık 250 dönümlük arazide geçtiğimiz hafta gece yarısı yapılan katliamda onlarca zeytin ve ardıç ağacı kesilmesi üzerine Bodrumlular eylem yaptı. Bodrum Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Ormanıma Dokunma Eylemine' yaklaşık 500 köylü, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan meclis üyeleri ve CHP'li Bodrum Belediye Başkan Adayı, meclis üyesi Mustafa Saruhan da katıldı. Ellerinde birinci derece doğal sit alanlarının ve katliamın yapıldığı bölgenin haritalarının yer aldığı posterler ve “Yaşanabilir bir Bodrum istiyoruz” yazılı pankart ile gelen eylemcilere Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçıları ile Gümüşlük Çevre Sanat Derneği üyeleri de destek verdi. Kent konseyi adına açıklama yapan Çiğdem Erko “Milas'tan getirilen işçilerle bir gece yarısı 1. derece doğal sit ve ormanlık alanda zeytin ve ardıç ağaçlarının talan edildiğini duyunca şok olduk. Gelip yaptığımız incelemede şaşkınlığımız bir kat daha arttı, orman müdürlüğü haberinin olmadığını söylerken Kent Konseyi olarak Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Savcılığı'na katliamı yapanların bulunması için suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Saruhan: Bu değerlerimizi çocuklarımıza bırakmamız gerekiyor

CHP Bodrum Belediyesi Başkan adayı Mustafa Saruhan ise Gökova'nın kalbindeki en değerli bir araziye hançer saplandığını belirterek “Doğanın bütünlüğünü sağlayan ve hepimizin bir parçası olan doğal sit ve ormanlık alanlarımızı atalarımızdan miras aldık. Bugüne kadar koruduk ve çocuklarımıza aynı şekilde miras bırakmak için her türlü mücadeleyi verdik. Vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda acil olarak zeytin ağaçlarının kesildiği yerlere bin adet zeytin fidanı dikeceğiz. Cennet Bodrum'da yaşayanlar ve bu cennette yaşamak için daha sonra ilçemize yerleşen her vatandaşımızın görevi bu cennet mirası korumaktır. Kadını erkeği köylüsü ile bugün buna sahip çıktığımız için gurur duyuyorum. Aksi takdirde bu duyarlılığı göstermez ise yine bunun cezasını çocuklarımız çekecektir. Doğanın siyaseti olmaz bu nedeniyle her kesi doğa katliamı ile mücadeleye çağırıyoruz. Biz siyasetçilerinde bu doğa parçasını koruma yönünde sorumluluğumuz var, topu taca atıp ortadan kaybolamayız, belediye başkan adayı olarak bu değerlerimiz korumak için tüm gücümüzle mücadele edeceğimiz sözünü veriyorum.” dedi.

Yaklaşık bir saat süren eylem sonunda köylüler ve çevreciler sakince olay yerinden ayrıldı.