Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen bölgede 4 dönümlük yer küle döndü. İtfaiyenin son anda müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Gümbet Mahallesi'nde Tepe Taksi yanındaki her yıl birkaç kez yangının çıktığı otluk alanda bugün yine yangın çıktı. Akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 arazöz ve 1 hızlı müdahale aracı ile yangın yerine gelen ekipler, yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarını dikkatle izledi. Yangında yaklaşık 4 dönümlük otluk alan ile içerisindeki ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yapıldı.

Çevrede bulunan evler ve oteller ise yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes aldı.