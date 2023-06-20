İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bodrum'da otluk ve makilik yangını

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Peksimet Mahallesi Değirmenler mevkisinde otluk alanda yangın başladı. Rüzgarla birlikte geniş bir alana yayılan yangına Bodrum, Turgutreis ve Ortakent'ten itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.


Havadan 2 helikopterin ve 1 uçağın da katıldığı söndürme çalışmalarına Bodrum Mahalle Afet Gönüllüleri de destek verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.