Bodrum'da Özcan Deniz izdihamı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan arabesk ve fantezi müziğin başarılı ismi Özcan Deniz, hayranlarına bayramın 1. günü unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum Yalıkavak'ta sahne alan ünlü sanatçı Özcan Deniz, programına sevilen hareketli şarkılarıyla başladı. Yalıkavak Günay restoranda sahne alan Özcan Deniz, herkesin bayramını kutlayarak "Bu akşam, kadınların topuklu ayakkabı giydiğine pişman, erkekleri ise kasılmaktan kurtaran bir Özcan Deniz gecesi olacak" dedi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan başarılı şarkıcı, sevenlerinin alkışlarıyla birlikte dinleyenlerinin de bayramını kutlayarak sahne performansını noktaladı. Deniz'i dinlemeye gelen vatandaşlar ise unutulmaz bir gece yaşadı.