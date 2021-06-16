Bodrum'da polise silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polise düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır olmak üzere 2 emniyet görevlisi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen ilk bilgilere göre polis ekipleri, bir grup suçluya yönelik edindiği istihbarat çerçevesinde Ortakent Giritliler Sokak'ta bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında zanlıların emniyet güçlerine silahla karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma başladı. Çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 emniyet mensubu yaralandı. Çatışma bilgisi alınması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansa alınan yaralı polislerden biri Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne diğeri ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeden kaçan saldırganların yakalanması için emniyet güçleri harekete geçti. Çok sayıda polis ekibi saldırganları yakalamak için alarma geçerken olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi. Bölgede gerginlik devam ediyor.